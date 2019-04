Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Optikergeschäft

Thalfang (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 06.04.2019, 13.00 Uhr bis Sonntag, 07.04.2019, 17.00 Uhr in die Geschäftsräume eines Optikergeschäftes in der Bahnhofstraße in Thalfang ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Tatobjekt. Innerhalb des Tatobjektes wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entwendeten die Täter Bargeld und Brillengestelle. Die Höhe des entstandene Sachschadens kann derzeit noch nicht konkretisiert werden.

