POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

Schillingen (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Dienstag, 04.12.2018, zwischen 12.35 Uhr und 22.50 Uhr, in ein Wohnhaus im Ortskern von Schillingen ein. Der Einstieg erfolgte auf der straßenabgewandten Hausseite durch ein Erdgeschossfenster. Erbeutet wurde der Inhalt eines Sparschweines, es handelt sich hierbei um Zwei-Euro-Münzen, Wert ca. 300 Euro. Offensichtlich verließen die Täter das freistehende Einfamilienhaus durch eine Terrassentür, die sich - wie auch das Einstiegsfenster - an der rückwärtigen Hausseite befindet.

Wer hat in Schillingen, insbesondere im Bereich der Straße "Hinter der Burg", verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

