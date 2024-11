Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in die Grundschule Jünkerath

Jünkerath (ots)

In der Nacht vom 15.11.2024 auf den 16.11.2024 kommt es zu einem Einbruchsversuch in die Graf Salentin Grundschule in Jünkerath. Zwischen 22:00 Uhr und 13:00 Uhr versuchen unbekannte Täter die Haupteingangstüre aufzuhebeln und beschädigen das Türschloss. Dieses lässt sich nicht mehr öffnen. Die Täter gelangen nicht in das Gebäude. Es entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 550EUR durch Reparaturkosten. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551 942-0.

