Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeltingen-Rachtig (ots)

Bereits am 15.06.2024, kam es in der Weingartenstraße in Zeltingen-Rachtig zu einer Sachbeschädigung an einem beige-farbenen Pkw. Der oder die Täter beschädigten hierbei eine Seitenscheibe auf der rechten Fahrzeugseite. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt, der zwischen 19:15 Uhr und 20:45 Uhr liegt, auf der Straße. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell