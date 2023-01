POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots) - Nachdem in den frühen Morgenstunden des 01.01.2023 Feiernde Böllerreste an einer Hauswand in Basberg zusammengekehrt hatten, entzündeten sich diese und beschädigten in Folge die Fassade des Hauses. Personen kamen dabei nicht zu schaden. Durch hinzugerufene Feuerwehrkräfte konnte das Feuer abgelöscht werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Pressestelle Telefon: 06571-9152-0 ...

