POL-PDWIL: Diebstahl eines Pannenanhängers

Kelberg (ots) - Im Zeitraum 11.11.2022 bis 14.11.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Fahrzeug, welches im Bereich der Straße "Im Wiesengrund" in Kelberg abgeparkt stand. Dieses öffneten sie auf noch unbekannte Art und Wiese und entwendeten mehrere im Inneren liegende hochwertige Werkzeuge. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

