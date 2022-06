POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gerolstein (ots) - Am 17.06.2022 gegen 10:30 Uhr befuhr eine 56-jährige Radfahrerin aus dem Bereich Nordrehin-Westfalen mit ihrem E-Nile den Kylltalredweg in Gerolstein. Hier kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte auf den Asphalt. Die Radfahrerin wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 ...

mehr