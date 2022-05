POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Schulgebäude des Thomas-Morus-Gymnasiums

Lirstal (ots) - Am 25.05.2022 gegen 10:40 Uhr kam es im Bereich einer Firma in der Ortslage von Lirstal zum Brand einer Scheune. Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Daun stand die Scheune in Vollbrand und die Feuerwehr war mit Löscharbeiten beschäftigt. Zur Gewährleistung der Arbeit der Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten musste der Verkehr zeitweise umgeleitet werden. Zwischenzeitlich konnten die ...

