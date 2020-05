Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Mountainbikes

Bullay (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020 wurde im Tatzeitraum von 05:30 Uhr - 18:30 Uhr im Bereich des Fahrradcarports des Bullayer Bahnhofs ein Mountainbike gestohlen, welches mittels Spiralschloss an dortigem Fahrradständer angekettet war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges Mountainbike der Marke Scott mit einem auffälligen, orangefarbenen Rahmen und einer an der Sattelstütze installierten Kugelkopfanhängerkupplung zum Mitführen von Fahrradanhängern. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden unter 06542-9867 0 an die Polizeiinspektion Zell erbeten.

