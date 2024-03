POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (05.03.2024), zwischen 15:00 und 23:00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein im Schwalbenweg abgestelltes und angeschlossenes E-Mountainbike der Marke Haibike im Wert von circa 2.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. ...

mehr