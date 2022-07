Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Toter aus Badesee geborgen - Nachtragsmeldung

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.07.2022: https://s.rlp.de/5kweE

Nachdem am 19.07.2022 eine tote Person aus dem Badesee Binsfeld in Speyer geborgen wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um den 24-jährigen Mann aus Speyer, welcher am 17.07.2022 vermisst gemeldet wurde. Der 24-Jährige war zuletzt von Bekannten am Badesee Binsfeld gesehen worden, als er in Badekleidung in Richtung See lief. Die durchgeführte Obduktion ergab ein zentrales Regulationsversagen, vermutlich durch Ertrinken, als Todesursache. Hinweise auf eine todesursächliche Erkrankung oder eine Einwirkung Dritter konnten nicht erlangt werden.

