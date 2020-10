Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Sauberer" Dieb

Ludwigshafen (ots)

Ein 37-Jähriger wurde am Donnerstag (08.10.2020)dabei erwischt, wie er sich unbemerkt auf ein Firmengelände in der Bliesstraße schlich, um dort Reinigungsmittel und Spülschwämme zu stehlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Firma stellte gegen 10.50 Uhr den ihm Unbekannten in der Lagerhalle der Firma fest und verständigte sofort die Polizei. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

