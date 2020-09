Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 02.09.2020, gegen 17 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Frankenthaler Straße. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Oggersheim gefahren, als ein BMW-Fahrer kurz vor ihm auf den Parkplatz eines Autohauses einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 18-Jährige eine Vollbremsung machen und stürzte. Der Autofahrer stieg sofort aus und erkundigte sich, ob es dem Fahrradfahrer gut gehe. Dies bejahte der junge Mann mehrfach. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Wir bitten den BMW-Fahrer sich zu melden. Dieser wird wie folgt beschrieben: Ca. 40-50 Jahre alt, etwa 1,70 m groß mit einer Glatze und Brille.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

