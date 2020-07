Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Umzug mit Hindernissen - Polizei stoppt Umzugswagen wegen Drogenfahrt

Bild-Infos

Download

Neustadt (ots)

Auf ihre Möbel wartete eine im Umzug befindliche Familie am Dienstag, den 14.07.2020 vergebens. Der Lkw des von ihr beauftragten Umzugsunternehmens wurde nämlich voll bepackt auf der Umzugsstrecke in Höhe Schwegenheim von den Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kontrolliert und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten hatten bei der Kontrolle leichten Marihuanageruch wahrgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der drei Umzugshelfer konnten Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden. Sowohl Fahrer als auch mindestens ein Beifahrer standen unter Drogeneinfluss. Keiner der Anwesenden war in der Lage die Fahrt fortzusetzen. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Neben mehreren Anzeigen droht ihm zusätzlich ein Fahrverbot und die Prüfung seiner Fahreignung durch die Führerscheinstelle.

Bereits am Tag zuvor hatten die Beamten des Schwerverkehrskontrolltrupps zwei Fahrer mit auf die Dienststelle genommen. Diese waren festgenommen. Die beiden türkischen Fahrer eines deutschen Lasters wiesen erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften auf. Zudem verfügten sie nicht über eine erforderliche Berufskraftfahrerqualifikation. Bei Prüfung des Aufenthaltsstatus erkannten die Kontrolleure, dass sich die beiden illegal im Land aufhielten und illegal beschäftigt waren. Dem Unternehmen droht nun eine Anzeige wegen illegaler Beschäftigung. Die beiden Fahrer werden durch die zuständige Ausländerbehörde zur Ausreise verpflichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell