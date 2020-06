Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: temporäre Sperrung der Oppauer Straße

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Am Samstag den 27.06.2020, gegen 08:25 Uhr kam es in der Oppauer Straße, in dem Bereich zwischen Ostringplatz und Bannwasserstraße, zu einem nachhaltigen Wasserrohrbruch. Die Fahrbahn wurde komplett überflutet, ein gefahrloses Befahren war unmöglich. Erste Maßnahmen der Gefahrenbekämpfung erfolgten durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Inzwischen sind die Technischen Werke Ludwigshafen vor Ort, um den Schaden zu beheben. Der genannte Bereich muss für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt bleiben. Die anliegenden Tankstellen können derzeit nicht erreicht werden. Die Tankstellen, sowie wenige angrenzende Anwesen sind derzeit von der Wasserversorgung getrennt. Zur Dauer der Maßnahmen und der einhergehenden Sperrung können derzeit keine Angaben gemacht werden.

