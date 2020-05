Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gartengeräte gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 18.05.2020, gegen 16:00 Uhr und dem 19.05.2020, gegen 11:50 Uhr, brachen unbekannte Täter den Holzverschlag an einem Gartenhäuschen in der Kleingartenanlage "Zur Werre" in der Brunckstraße auf. Sie stahlen verschiedene Gartengroßgeräte und Gartenkleingeräte im Gesamtwert von etwa 500 Euro.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

