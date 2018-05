POL-PPRP: Etliche Einsätze durch Sturm

Ludwigshafen (ots) - Ausgelöst durch den Sturm am Montag, den 30.04.2018, kam es im Abendverlauf (17:30 - 18:30 Uhr)zu mehreren Einsätzen der Polizei und Feuerwehr. Etliche Schilder, Bauzäune, Absperrmaterialien und Sonstiges wurde durch den starken Wind teils auf Straßen geweht und gefährdete so den Verkehr. In den überwiegenden Fällen kam es zu keinen Sach- oder gar Personenschäden. In der Rheinallee löste sich allerdings ein Schild und schlug gegen einen Pkw, wobei dessen komplette Fahrzeugseite beschädigt wurde.

