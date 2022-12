POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol am Steuer

Hochdorf-Assenheim (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 12:15 Uhr, bog ein Linienbusfahrer von der Hauptstraße in die Böhler Straße ab. Da der Fahrer vermutlich in einem zu engen Bogen abbog und dadurch stark abbremsen musste, stieß sich eine 74-Jährige, welche auf ihrem Rolllator saß, an einer Haltestange im Bus und verletzte sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: ...

