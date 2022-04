Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung unter Jugendlichen

Frankenthal (ots)

4 Jugendliche traten und schlugen am 22.04.2022, gegen 16:30 Uhr, am Kanalhafen in Frankenthal gemeinsam auf einen 16-Jährigen aus Ludwigshafen ein. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Während der Anzeigenaufnahme der eingesetzten Beamten kehrten 3 der 4 Jugendlichen zum Tatort zurück. Der Grund für die Auseinandersetzung sei eine Beleidigung am Vortag gewesen. Der Geschädigte erlitt Scherzen am Kiefer. Die beiden 14-jährigen und der 15-jährige Beschuldigte aus Ludwigshafen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

