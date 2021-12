Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Frankenthal Frankenthal - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 24.12.2021 kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der B9 zwischen Ludwigshafen-Pfingstweide und Frankenthal-Mitte. Ein 68-Jähriger PKW-Fahrer aus Frankenthal befuhr das benannte Teilstück in Richtung Frankenthal. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer männlichen Person, welche sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn befunden hat. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Behandlung durch Notarzt und Rettungsdienst verstarb die Person noch am Unfallort. Die Fahrbahn wurde während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell