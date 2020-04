Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl aus Pkw -

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 25.04.2020, 11:30 Uhr bis 26.04.2020, 10:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Südring die Fahrerscheibe eines Pkws eingeworfen. Aus dem Pkw wurden das Autoradio, sowie diverse Dinge aus dem Handschuhfach entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, keine brauchbaren oder Wertgegenstände im Pkw zurück zu lassen. Täterhinweise liegen keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

