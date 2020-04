Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Diebstahl aus PKW

Altrip (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Samstag, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, an einem schwarzen VW Golf, welcher in der Römerstraße geparkt stand, die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt Inhalt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter bzw. den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

