Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pocket Bike gestohlen (13/1804)

Otterstadt (ots)

14.04.2020 - 18.04.2020

Bereits in der Nacht auf den 14.04.2020 wurde einem 28-jährigen aus Otterstadt ein sogenanntes Pocket Bike (kleines motorisiertes Zweirad) aus seinem Carport gestohlen. Von der Erstattung einer Strafanzeige sah er aber zunächst ab. Am gestrigen Samstag entdeckte er, dass das Pocket Bike auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten wurde. Es erfolgte nun die Erstattung einer Strafanzeige bei der Polizei Speyer. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 39-jähriger aus Ludwigshafen als Verkäufer ausfindig gemacht und am Abend durch Beamte der Polizei Ludwigshafen angetroffen werden. Das Pocket Bike wurde sichergestellt und an den Eigentümer ausgehändigt. Die polizeilichen Ermittlungen richten sich nun gegen den Verkäufer des Gefährts.

