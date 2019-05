Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstelle in der Dudenhofer Straße (01+02-16905)

Speyer (ots)

15.05.2019, 00.00 - 01.30 Uhr Bei einer eineinhalb stündigen Standkontrolle in der Dudenhofer Straße wurde bei einem Opel Fahrer drogentypisch Auffallerscheinungen festgestellt. Auf Nachfrage gab der 22-Jährige an, vor etwa einer Woche das Letzte Mal einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer weiteren Kontrolle ergab ein Alkoholtest bei einem 32-jährigen aus Mutterstadt stammenden PKW Fahrer einen Wert von 0,43 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. An fünf weiteren Fahrzeugen wurden leichte Mängel festgestellt und entsprechende Mängelberichte ausgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell