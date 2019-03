Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Mofa Fahrer leicht verletzt (45-2503)

Hanhofen (ots)

25.03.2019, 13.30 Uhr Leicht verletzt wurde ein 15-jähriger Mofa Fahrer an der Einmündung Schillerstraße / Schulstraße. Er befuhr Schillerstraße in Richtung Heinrich-von-Kleist-Straße und missachtete an der Einmündung zur Schulstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundai. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige und zog sich Schürwunden an Armen und Beinen zu. Eine ärztliche Behandlung lehnt er ab. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell