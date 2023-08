Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ruppertsberg - Vandalismus an der Kirche

Ruppertsberg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26.07., und Freitag, 28.07., beschädigten bislang unbekannte Täter die Figur in der Mariengrotte zwischen der Kirche St. Martin und dem Pfarramt in Ruppertsberg. Eine ebenfalls dort befindliche Blumenvase wurde außerdem zerstört und in der Kirche wurden Opferkerzen beschmiert. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell