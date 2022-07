Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.07.2022 um 16:00 Uhr kam es in der Friedrichstraße in Neustadt/Wstr. in dem dortigen Kräuter- und Gewürzgeschäft "der magische Garten" zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter nutzte die kurzzeitige Unaufmerksamkeit des Verkäufers und nahm in dem günstigen Moment die Geldbörse des Verkäufers mit den Tageseinnahmen an sich. Im Anschluss flüchte der Täter über den Hetzelplatz in Richtung Landauer Straße. Der Täter wird als 180cm groß beschrieben, er trug bei der Tat vermutlich eine Sonnenbrille. Zeugen, welche den Täter beschreiben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

