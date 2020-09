Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Radfahrerin gestürzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.09.2020 wurde ein 77-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz verletzt. Sie befuhr die Kaiserslauterer Straße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. In Hardenburg wurde sie von einem Opel Vivaro mit Anhänger überholt. Hierbei blieb vermutlich ihre Jacke oder ihre Satteltasche an dem Blinker des Anhängers hängen. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig. Dabei stieß sie mit ihrem Kopf gegen die daneben befindliche Hauswand. Sie zog sich Verletzungen an Kopf und Rücken zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Weder am Fahrrad noch am Anhänger entstand ein Sachschaden.

