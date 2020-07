Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugin nach Tankbetrug vom 08.07.2020 gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wie am heutigen Tag erst bekannt wurde, kam es am 08.07.2020 um 23:04 Uhr in Shell-Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in Neustadt zu einem Tankbetrug durch einen bislang unbekannten, männlichen Täter. Der Täter tankte ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen voll und fuhr ohne die Tankfüllung zu bezahlen davon. Eine bisher namentlich nicht bekannte Zeugin konnte die Tat beobachten. Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnumer 0632-8540 zu melden.

