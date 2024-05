POL-PDLD: Schulwegkontrolle

Rheinzabern (ots) - Am 07.05.24 zwischen 08.30 Uhr und 10:30 Uhr wurde an der L 549 zwischen Kandel und Neupotz an der Anschlussstelle Rheinzabern-Rülzheim eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Neupotz durchgeführt. Bei 120 gemessenen Fahrzeugen waren 17 zu schnell. Bei erlaubten 70 km/h war der Schnellste mit 104 km/h unterwegs. Zudem wurde an der Anschlussstelle das unbedingte Haltegebot (Stopp-Schild) ...

mehr