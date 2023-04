Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Minfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf den 23.04.2023 in ein Einfamilienhaus in Ortsrandlage einzubrechen. Da die Anwohner von lauten Geräuschen geweckt wurden und einen Einbruch befürchteten, machten sie lautstark auf sich aufmerksam. Dies schien die Täter abzuschrecken, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. In das Anwesen kamen sie nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de

