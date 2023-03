Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Radfahrer erleidet leichte Kopfverletzungen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Aus Unachtsamkeit kam gestern Abend (05.03.2023, 18,20 Uhr) in der Bahnhofstraße ein 21 Jahre alter Radfahrer mit dem Vorderrad an die Bordsteinkante und stürzte. Hierbei zog er sich Schürfwunden im Gesicht sowie Beulen am Kopf zu. Der Fahrer hatte keinen Fahrradhelm getragen. Die Polizei appelliert: Die meisten Erwachsenen verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz. Aber: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell