Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Handtasche aus Auto gestohlen

Landau (ots)

Eine Handtasche wurde am Sonntag zwischen 11.10 und 11.25 Uhr aus einem geparkten Fahrzeug im Bereich der Eythstraße gestohlen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige schlug eine Seitenscheibe des Autos ein und entnahm die Handtasche. In der Tasche befanden sich Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wird auf zirka 650 EUR beziffert. Die Polizei Landau nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell