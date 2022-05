POL-PDLD: Relegationseuphorie

Knöringen (ots) - Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Vereinsheim kam es in der Zeit vom 15. bis 18.5.2022 in der Hauptstraße in Knöringen. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte eine Tür der Sportstätte aufzuhebeln. Der Versuch misslang, so dass letztlich nichts entwendet wurde. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf zirka 1000 EUR beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau ...

