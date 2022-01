Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauptstraße - Kran reißt Stromleitung ab, 28.01.22, 21.45 Uhr

Hochstadt (ots)

Zu genannter Zeit teilte ein Anwohner hiesiger Dienststelle mit, dass er gerade beobachtet habe, wie sich ein Baukran an der genannten Örtlichkeit mit seinem Haken in einer Stromoberleitung verfangen habe und diese abreisen würde. Der gesamte Baukran stehe unter Strom. Beim Eintreffen der Streife war die Feuerwehr bereits vor Ort und sicherte den Gefahrenbereich ab. Kurz darauf erschien der Notdienst der Pfalzwerke und stellte den Strom ab. Warum der Haken in die Oberleitung geriet konnte noch nicht geklärt werden. Durch den verursachten Stromausfall waren mehrere Haushalte im Bereich der Einsatzstelle, sowie die Straßenbeleuchtung über etwa 150 m in der Hauptstraße betroffen.

