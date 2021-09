Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Randalierer unter Drogeneinfluss

Lustadt (ots)

Das couragierte Eingreifen von Anwohnern beendete am Freitagabend eine Serie von Sachbeschädigungen und Körperverletzungen durch einen 42-Jährigen. Zunächst verschaffte sich der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann gewaltsam Zutritt zu mehreren Anwesen in der Holzgasse und verletzte drei Bewohner durch Schläge. Zuvor beschädigte er auf der Straße mehrere Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

