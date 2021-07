Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Rennradgruppe mit gelben Trikots gesucht

Kleinfischlingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern Morgen (29.07.2021, 11.20 Uhr) auf einem Feld-/Radweg zwischen Kleinfischlingen und Edesheim. Eine 45 Jahre alte Frau ging mit ihrem Hund Gassi, als eine Rennradgruppe mit 8 -10 Fahrern ihr entgegenkam und einer der Radfahrer mit dem Hund zusammenstieß. Während der Hund an beiden Vorderläufen verletzt wurde, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang eine Gruppe Rennradfahrer, die mit gelben Trikots mit der Aufschrift "Speyer" am gestrigen Morgen eine Rennradtour unternommen haben. Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen Rennrad unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Edenkobener Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

