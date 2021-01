Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glasscheiben beschädigen Skoda auf der B9

Bellheim (ots)

Am Samstag wurde ein Skoda Superb beim Befahren der B9 in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Nord von Glasscherben beschädigt, die von einem vorausfahrenden Gespann fielen. Die 65-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B9 gegen 10:30 Uhr in Fahrtrichtung Germersheim. Vor ihr fuhr ein Fahrzeug mit einem blauen Anhänger, auf dem Glasplatten oder Glasscheiben geladen waren. Vermutlich infolge einer Bodenwelle zerbrach eine der Glasscheiben und die Scherben wurden auf das nachfolgende Fahrzeug geschleudert, sodass an dem Skoda ein Schaden von ca. 3000EUR entstand. Der Fahrzeugführer des Gespanns verließ die B9 kurz darauf an der Anschlussstelle Bellheim-Nord. Die Polizei Germersheim bittet den verantwortliche Fahrzeugführer oder Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

