POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu sichergestellten Fahrrädern vom 06.07.2020

Oberhausen (ots)

Wie bereits berichtet wurden am Morgen des 05.07.2020, an der AVIA-Tankstelle in Oberhausen, bei einem 33-jährigen alkoholisierten Mann, zwei Fahrräder sichergestellt. Hierbei handelt es sich um ein blaues Jugend-MTB und ein lila-schwarzes Damenrad mit zwei Einkaufskörben. Die Eigentümer sollen sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden und können ihre Fahrräder bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern abholen.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



