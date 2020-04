Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Navigationsgeräte und Werkzeuge gestohlen

Bellheim (ots)

Werkzeuge und Navigationsgeräte haben bislang unbekannte Tatverdächtige bei Fahrzeugaufbrüchen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bellheim gestohlen. Die zwei betroffenen Firmentransporter waren frei zugänglich In der Fellach abgestellt. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren hierdurch in den Innenraum gelangt. Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 1000 EUR beziffert. Der Sachschaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell