Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen, L508, 16.2.2020, 15.20 Uhr Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Siebeldingen (ots)

Am 16.2.20, gegen 15.20 Uhr, verlor ein auf der Landstraße von Frankweiler nach Siebeldingen fahrender 62-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer musste nach der Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in ein Karlsruher Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2000.--EUR.

