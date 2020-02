POL-PDLD: Maikammer - Zeugen nach Hundeangriff gesucht

Polizeidirektion Landau

Wie erst gestern (09.02.2020) zur Anzeige gebracht, wurde am vergangenen Montag in den Abendstunden (03.02.2020, 21.15 Uhr) in der Mandelbergstraße eine 60-jährige Frau von einem Hund eines unbekannten Mannes angegriffen. Bei dem Angriff verlor die Frau ihr Gleichgewicht und stürzte auf den Rücken bzw. Hinterkopf. Der unbekannte Hundehalter beobachtete das Geschehen und verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne der verletzten Frau zu helfen. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung ermittelt die Edenkobener Polizei und sucht hierzu Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

