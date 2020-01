Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Beim Spurwechsel Unfall verursacht

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 23.01.2020 befuhren um 13:45 Uhr zwei Fahrzeuge die Beschleunigungsspur an der Anschlussstelle Dorschberg in Fahrtrichtung Landau. Der zweite PKW Fahrer schätzte beim Auffahren die Geschwindigkeit und die Abstände der anderen Fahrzeuge falsch ein und wechselte direkt auf die linke Fahrspur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem dritten Fahrzeug. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug über die rechte Fahrspur und kollidierte mit dem auf dem Beschleunigungsstreifen fahrenden PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca., 12.000EUR.

