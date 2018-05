POL-PDLD: Diebstahl in Rekordzeit aufgeklärt

Rülzheim (ots) - Sein Diebesgut direkt wieder abgeben musste ein Leimersheimer am späten Abend des 03. Mai. Zuvor rief gegen 22.15 Uhr ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei in Germersheim an, um einen verdächtigen Sachverhalt zu melden. Laut dem Rülzheimer würde er gerade einen jungen Mann beobachten, der mehrere Gegenstände von einer Baustelle in sein Auto lädt. Als das Fahrzeug anschließend an ihm vorbeifuhr, konnte der 31-Jährige das Kennzeichen ablesen und dem Polizisten am Telefon nennen. Dieser schickte sofort eine Streifenbesatzung zur Halteranschrift, wo der gerade erst eingetroffene Täter von den Beamten überrascht wurde. Völlig perplex gab der 19-Jährige umgehend den Diebstahl mehrerer Holzpaletten zu. Die Paletten wurden sichergestellt und werden zeitnah an den Eigentümer übergeben. Der Heranwachsende wiederum muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

