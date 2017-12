POL-PDLD: Pkw gestreift und abgehauen

Wörth am Rhein (ots) - Am Heiligabend, in der Zeit von 20.00 bis 23.30 Uhr, streifte unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Friedrichstraße geparkten Pkw. Obwohl der Unfallverursacher den Anstoß an den Außenspiegeln bemerkt haben dürfte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

