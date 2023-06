Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedroht und geschlagen

Kaiserslautern (ots)

In der Mannheimer Straße ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau gekommen. Gegen 20:25 Uhr erschien der 35-Jährige auf der Dienststelle und berichtete, dass es gerade zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und der Frau kam. Dabei soll die 30-Jährige ihn angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sie flüchtete anschließend und konnte durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Circa eine Stunde später wurden die Beamten an die Wohnanschrift des 35-Jährigen gerufen. Hier soll die 30-Jährige seine Wohnungstür eingetreten haben und den Fernseher, sowie PC beschädigt haben. Anschließend hätte sie den Mann im Hausflur mit einem Messer bedroht. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, war die Frau erneut geflohen. Im Nachgang erschien die 30-Jährige freiwillig auf der Dienststelle. Die Auseinandersetzung in der Mannheimer Straße gab sie zu. Dass sie in der Wohnung des 35-Jährigen war, stritt sie ab. Nachdem die Frau erkennungsdienstlich behandelt wurde, konnte sie wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell