Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rund 1.500 Cannabis-Pflanzen sichergestellt

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Ein 28-Jähriger ist dringend tatverdächtig, in großem Umfang illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. In Zusammenhang mit seiner Festnahme entdeckte die Polizei in einem unbewohnten Haus eine sogenannte Indoor-Plantage.

Ermittlungen der Kriminaldirektion Kaiserslautern führten auf die Spur des 28-Jährigen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann in großem Stil unerlaubt Handel mit Cannabis trieben. Rund 1.500 Pflanzen des Krauts entdeckten die Ermittler in einem unbewohnten Haus - quasi das komplette Anwesen diente als Anbaufläche. In der Nacht zum Mittwoch klickten die Handschellen. Die Polizei nahm den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete ein Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der 28-Jährige machte zu den Vorwürfen keine Angaben. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |erf

