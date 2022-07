Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkene E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Zwei betrunkene E-Scooter Fahrer hat die Polizei bei einer Kontrolle in der Pariser Straße aus dem Verkehr gezogen. Beamte hatten am Dienstag von 0 bis 1:30 Uhr in der Pariser Straße eine Kontrollstelle aufgebaut. Von beiden E-Scooter Fahrern ging Alkoholgeruch aus. Der Atemalkoholtest zeigte bei einem 0,42 Promille, bei dem anderen Fahrer 0,78 Promille an. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie mussten für weitere Maßnahmen mit zu Dienststelle kommen. Im weiteren Verlauf der Kontrollstelle mussten die Beamten noch sechs Verstöße ahnden, bei denen die Fahrer keinen Gurt angelegt hatten und fünf Mängelberichte wegen fehlender Papiere und Ausrüstungsgegenstände (Warndreieck) ausstellen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell