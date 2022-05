POL-PPWP: Fahrer eines Pkw-Gespanns mit Pferdeanhänger gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag von einem Parkplatz in der Straße "An der Kalause" in Höhe der Hausnummer 11 gemeldet worden. Der Halter des betroffenen VW stellte seinen Wagen gegen 15 Uhr ab. Als er gegen 21 Uhr zurückkam bemerkte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der unbekannte ...

