POL-PPWP: Partner verloren

Mit einer völlig aufgelösten Frau hatte es die Polizei am Donnerstagnachmittag zu tun. Mehrere Zeugen riefen die Polizei, weil die Frau auf einem Parkplatz in der Hohenecker Straße aufgelöst und hysterisch herumlief. Die 44-jährige Frau konnte ihren Freund nicht mehr finden und geriet durch fehlende Ortskenntnisse in Panik. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, erschien plötzlich ihr Begleiter. Er hatte auf der anderen Seite des Parkplatzes auf die 44-Jährige gewartet. Als sie dort nicht erschien, machte er sich selbst auf die Suche nach ihr. Allem Anschein nach, verpassten sie sich mehrmals auf dem Parkplatz. Sichtlich erleichtert verließ das Paar gemeinsam die Örtlichkeit. |elz

